Фанаты «Спартака» подрались с игроками молодежки ЦСКА в матче МФЛ. Футболисты праздновали гол перед болельщиками соперника

Во время матча МФЛ между и ЦСКА (2:1) случился инцидент между игроками и фанатами.

После гола в ворота «Спартака» несколько игроков ЦСКА подбежали к сектору с фанатами соперника и стали их провоцировать.

После этого один из фанатов «Спартака» выбежал на поле и начал драться с футболистами ЦСКА. Затем на поле началась крупная потасовка, в которой в том числе участвовали запасные футболисты. ЦСКА доигрывал матч вдевятером.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 36 очков и вышел на 2-е место в таблице. У ЦСКА 33 очка и 4-е место.

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