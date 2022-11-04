«Телеспорт» предлагает 90 млн рублей ветеранам из Бразилии за матч с Россией-2008 (Иван Карпов)

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Телевещатель хочет организовать гала-матч ветеранов сборных России и Бразилии.

«Телеспорт», генеральным директором которого является Петр Макаренко, предлагает 90 миллионов рублей бразильским ветеранам за матч против сборной России образца 2008 года, об этом сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Состав бразильцев пока неизвестен. Предполагается, что в матче могут сыграть Роналдиньо и Кафу.

Андрей Аршавин прокомментировал идею провести матч российских и бразильских легенд, отметив, что с ним связывался Александр Бородюк. При этом Аршавин добавил: «Я разговаривал с Кака, он вообще не в курсе про этот матч».

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