«Телеспорт» предлагает 90 млн рублей ветеранам из Бразилии за матч с Россией-2008 (Иван Карпов)

Телевещатель хочет организовать гала-матч ветеранов сборных России и .

, генеральным директором которого является , предлагает 90 миллионов рублей бразильским ветеранам за матч против сборной России образца 2008 года, об этом сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Состав бразильцев пока неизвестен. Предполагается, что в матче могут сыграть Роналдиньо и Кафу.

Андрей Аршавин прокомментировал идею провести матч российских и бразильских легенд, отметив, что с ним связывался Александр Бородюк. При этом Аршавин добавил: «Я разговаривал с Кака, он вообще не в курсе про этот матч».