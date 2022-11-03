Гран-при Франции. Хендрикс, Ким Йе Лим, Кавабе, Шин и Микутина выступят с короткими программами

4 ноября во французском Анже стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию. Женщины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Анже, Франция

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Мэ Беренис Мейте (Франция)

2. Рион Сумийоши (Япония)

3. Майя Маззара (Франция)

4. Мана Кавабе (Япония)

5. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)

6. Леа Серна (Франция)

Вторая разминка

7. Ольга Микутина (Австрия)

8. Рино Мацуике (Япония)

9. Одри Шин (США)

10. Ким Йе Лим (Южная Корея)

11. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

12. Луна Хендрикс (Бельгия)

Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава