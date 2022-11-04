«Химки» впервые выиграли после ухода Юрана. Было 15 матчей без побед

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Оренбург Футбол

«Химки» прервали 15-матчевую серию без побед после ухода тренера Сергея Юрана.

Подмосковный клуб дома обыграл «Оренбург» (2:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.

С тех пор у «Химок» 12 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). И теперь одна победа.

«Химки» по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 9 очков.

Стоит также отметить, что «Химки» забили 2 гола впервые с 7 августа.

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