«Химки» впервые выиграли после ухода Юрана. Было 15 матчей без побед

«Химки» прервали 15-матчевую серию без побед после ухода тренера .

Подмосковный клуб дома обыграл (2:0) в 16-м туре Мир .

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил .

С тех пор у «Химок» 12 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). И теперь одна победа.

по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 9 очков.

Стоит также отметить, что «Химки» забили 2 гола впервые с 7 августа.