НБА. «Бостон» примет «Чикаго», «Финикс» встретится с «Портлендом» и другие матчи
В пятницу, 4 ноября, состоятся 12 матчей матча регулярного чемпионата НБА.
«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна примет «Чикаго» Демара Дерозана и Зака Лавина. Лидер Западной конференции «Финикс» встретится с «Портлендом», который идет на втором месте.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 5 ноября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 5 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 5 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 5 ноября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 5 ноября, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 03.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 05.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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