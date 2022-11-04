НБА. «Бостон» примет «Чикаго», «Финикс» встретится с «Портлендом» и другие матчи

Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Детройт Голден Стэйт Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Финикс Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Демар Дерозан Зак Лавин Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

В пятницу, 4 ноября, состоятся 12 матчей матча регулярного чемпионата НБА.

«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна примет «Чикаго» Демара Дерозана и Зака Лавина. Лидер Западной конференции «Финикс» встретится с «Портлендом», который идет на втором месте.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бруклин
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Майами
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Детройт – Кливленд
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Нью-Йорк
Дата проведения
5 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бостон – Чикаго
Дата проведения
5 ноября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Мемфис – Шарлотт
Дата проведения
5 ноября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Клипперс
Дата проведения
5 ноября, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Даллас – Торонто
Дата проведения
5 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Голден Стэйт
Дата проведения
5 ноября, 03.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Миннесота – Милуоки
Дата проведения
5 ноября, 05.00, «Target Center»
Онлайн матча

Финикс – Портленд
Дата проведения
5 ноября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Юта
Дата проведения
5 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Не знаю, сколько гостиниц мы разрушили сексом». Кармен Электра – последняя победа Родмана в НБА

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища 💀

25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru

Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета

25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные