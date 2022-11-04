«Мы сегодня ###### коней». Хавбек молодежки «Спартака» Пилипенко скандировал с фанатами кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ

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Хавбек молодежной команды «Спартака» вместе с фанатами скандировал матерную кричалку.

Случилось это после победы в дерби над ЦСКА (2:1) в 17-м туре МФЛ. После финального свистка Михаил Пилипенко подошел к фанатской трибуне, взял мегафон и стал скандировать нецензурную кричалку.

«Мы сегодня ###### коней», – скандировал 19-летний хавбек «Спартака» с фанатами после матча, видео появилось в телеграм-канале Supporters Group News/Спартак Москва.

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