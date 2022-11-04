Пике откажется от 52 млн евро, которые должна ему «Барселона» (Cuatro)

откажется от 52 млн евро, покинув «Барселону».

Как пишет Cuatro, каталонский клуб должен был выплатить игроку 52 млн евро – в эту сумму включены выплаты, отложенные во время пандемии коронавируса, а также та часть зарплаты, которую «Барса» должна футболисту за этот сезон.

Пике решил простить «Барселоне» всю эту сумму. Он не будет вести переговоры с клубом о расторжении контракта. Отмечается, что это решение Пике поможет «Барселоне» минимизировать экономический ущерб от вылета из чемпионов, который оценивается в 40 млн евро.

Практически никто в клубе не знал о намерении Пике завершить карьеру уже сейчас. В «Барселоне» знали, что он думает об этом, но не представляли, что решение будет принято так резко.

Первым о том, что Пике завершает карьеру, узнал главный тренер «Барселоны» . Mundo Deportivo пишет, что о планах Жерара также знали и .

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру