Пике откажется от 52 млн евро, которые должна ему «Барселона» (Cuatro)
Жерар Пике откажется от 52 млн евро, покинув «Барселону».
Как пишет Cuatro, каталонский клуб должен был выплатить игроку 52 млн евро – в эту сумму включены выплаты, отложенные во время пандемии коронавируса, а также та часть зарплаты, которую «Барса» должна футболисту за этот сезон.
Пике решил простить «Барселоне» всю эту сумму. Он не будет вести переговоры с клубом о расторжении контракта. Отмечается, что это решение Пике поможет «Барселоне» минимизировать экономический ущерб от вылета из Лиги чемпионов, который оценивается в 40 млн евро.
Практически никто в клубе не знал о намерении Пике завершить карьеру уже сейчас. В «Барселоне» знали, что он думает об этом, но не представляли, что решение будет принято так резко.
Первым о том, что Пике завершает карьеру, узнал главный тренер «Барселоны» Хави. Mundo Deportivo пишет, что о планах Жерара также знали Серджи Бускетс и Серджи Роберто.
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