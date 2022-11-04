В «Спартаке» отреагировали на кричалку «Мы ###### коней» от игрока молодежки: «Дерби – это эмоции. Страсти в матче кипели со всех сторон»

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В «Спартаке» прокомментировали инцидент с матерной кричалкой в исполнении игрока молодежки.

После выигранного у ЦСКА матча МФЛ 19-летний хавбек «Спартака» Михаил Пилипенко взял мегафон и начал вместе с фанатами скандировать нецензурную кричалку: «Мы сегодня ###### [поимели] коней!»

«Дерби – это эмоции. Молодость – эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку.

В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам.

Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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