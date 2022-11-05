У «Голден Стэйт» серия из 5 поражений подряд и 12-е место на Западе

«Уорриорз» в пятницу потерпели пятое поражение подряд, уступив в гостях «Пеликанс» со счетом 105:114.

В выездных матчах сезона имеет результат 0-6, общий показатель команды – 3-7 (12-е место в Западной конференции).

По количеству поражений на Западе действующие чемпионы вторые с конца (у 8 поражений).

Встречу с пропустили лидеры команды , , Дрэймонд Грин и Эндрю Уиггинс, которым был предоставлен отдых.

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