Кайри Ирвинг извинился за продвижение антисемитского фильма после решения «Бруклина» отстранить его

опубликовал заявление, из которого следует, что разыгрывающий Кайри Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей.

«Нетс» приняли такое решение из-за продвижения Ирвингом антисемитского фильма и нежелания извиниться.

Ирвинг опубликовал пост в социальных сетях на прошлой неделе в четверг. Сообщение вызвало негативную реакцию, но Кайри сперва не удалял его, утверждая, что не считает свои действия «продвижением» фильма.

Позже Ирвинг удалил пост и вместе с клубом пожертвовал по 500 тысяч долларов на образовательные программы, направленные на борьбу с антисемитизмом.

При этом «Бруклин» и руководство в лице комиссионера были недовольны тем, что Ирвинг не стал полностью признавать свою неправоту.

«Мы были разочарованы тем, что, получив возможность высказаться перед журналистами, Кайри не стал прямо говорить, что у него нет антисемитских предубеждений, как и не признал того, что этот фильм пропагандирует ненависть к евреям. Такая возможность у него была не в первый раз, но он вновь ей не воспользовался», – говорится в заявлении «Нетс».

Спустя несколько часов после объявления «Бруклина» об отстранении Ирвинг написал пост с извинениями в социальных сетях.

«Обращаюсь ко всем еврейским семьям и общинам, которым мой пост доставил страдания. Я глубоко сожалею о том, что причинил вам боль, и приношу извинения. Сперва я эмоционально отреагировал на то, что меня несправедливо заклеймили антисемитом. Вместо этого мне надо было сосредоточить усилия на процессе исцеления моих еврейских братьев и сестер, которые пострадали от ненавистных замечаний, сделанных в документальном фильме. Я хочу прояснить путаницу в отношении того, как отношусь к антисемитизму, для этого извиняюсь за размещение документального фильма без прояснения контекста и объяснения своего отношения к вещам, высказанным в этой ленте. У меня не было намерения проявить неуважение к истории еврейской культуры в отношении Холокоста или поддержать ненавистническую риторику. Я извлекаю уроки из этого прискорбного события и надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание.

Этот фильм содержит некоторые ложные антисемитские заявления, повествования и формулировки, которые не соответствуют действительности и оскорбляют еврейскую расу/религию. Я несу полную ответственность за свои действия», – говорится в сообщении 30-летнего баскетболиста.

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