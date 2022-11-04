Кайри Ирвинг извинился за продвижение антисемитского фильма после решения «Бруклина» отстранить его
«Бруклин» опубликовал заявление, из которого следует, что разыгрывающий Кайри Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей.
«Нетс» приняли такое решение из-за продвижения Ирвингом антисемитского фильма и нежелания извиниться.
Ирвинг опубликовал пост в социальных сетях на прошлой неделе в четверг. Сообщение вызвало негативную реакцию, но Кайри сперва не удалял его, утверждая, что не считает свои действия «продвижением» фильма.
Позже Ирвинг удалил пост и вместе с клубом пожертвовал по 500 тысяч долларов на образовательные программы, направленные на борьбу с антисемитизмом.
При этом «Бруклин» и руководство НБА в лице комиссионера Адама Сильвера были недовольны тем, что Ирвинг не стал полностью признавать свою неправоту.
«Мы были разочарованы тем, что, получив возможность высказаться перед журналистами, Кайри не стал прямо говорить, что у него нет антисемитских предубеждений, как и не признал того, что этот фильм пропагандирует ненависть к евреям. Такая возможность у него была не в первый раз, но он вновь ей не воспользовался», – говорится в заявлении «Нетс».
Спустя несколько часов после объявления «Бруклина» об отстранении Ирвинг написал пост с извинениями в социальных сетях.
«Обращаюсь ко всем еврейским семьям и общинам, которым мой пост доставил страдания. Я глубоко сожалею о том, что причинил вам боль, и приношу извинения. Сперва я эмоционально отреагировал на то, что меня несправедливо заклеймили антисемитом. Вместо этого мне надо было сосредоточить усилия на процессе исцеления моих еврейских братьев и сестер, которые пострадали от ненавистных замечаний, сделанных в документальном фильме. Я хочу прояснить путаницу в отношении того, как отношусь к антисемитизму, для этого извиняюсь за размещение документального фильма без прояснения контекста и объяснения своего отношения к вещам, высказанным в этой ленте. У меня не было намерения проявить неуважение к истории еврейской культуры в отношении Холокоста или поддержать ненавистническую риторику. Я извлекаю уроки из этого прискорбного события и надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание.
Этот фильм содержит некоторые ложные антисемитские заявления, повествования и формулировки, которые не соответствуют действительности и оскорбляют еврейскую расу/религию. Я несу полную ответственность за свои действия», – говорится в сообщении 30-летнего баскетболиста.
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