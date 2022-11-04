ФИФА призвала участников ЧМ-2022 концентрироваться на футболе, а не на политике: «В Катаре будут рады всем»

ФИФА попросила участников ЧМ-2022 концентрироваться на футболе, а не на политике.

Как сообщает Sky Sports, президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь организации Фатма Самура написали сборным-участникам турнира письмо.

«Пожалуйста, давайте сконцентрируемся на футболе! Мы знаем, что футбол существует не в вакууме. Мы тоже понимаем, как много сложностей политического характера есть по всему миру. Но, пожалуйста, не позволяйте затаскивать футбол в любой идеологический или политический спор», – сказано в письме.

В тексте письма не упоминается инициатива Англии, Уэльса и шести других европейских сборных, которые хотят, чтобы их капитаны носили повязки со словами «One Love». Эта акция – протест против катарских законов, направленных против представителей ЛГБТ-сообщества.

«Мы в ФИФА стараемся уважать все мнения и убеждения, не пытаясь преподавать уроки морали всему остальному миру.

Одна из сильных сторон нашего мира – его разнообразие. Если слово «инклюзия» что-то и значит, то оно значит, что это разнообразие нужно уважать. Ни одна культура или нация не «лучше» любой другой.

Этот принцип – основа взаимного уважения и отсутствия дискриминации. А еще это одна из главных ценностей футбола. Так что, пожалуйста, давайте все это запомним и позволим футболу занять центральное место.

В Катаре будут рады всем вне зависимости от происхождения, вероисповедания, пола, сексуальной ориентации или национальности», – написал Инфантино.

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября.