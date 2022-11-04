Соболев о 24 февраля: «Когда все началось, читал новости каждый день. Потом перестал – с ума можно сойти»

рассказал, как изменилась его жизнь после 24 февраля.

– За эти восемь месяцев после 24 февраля ты изменился по-человечески?

– Мне кажется, каждый маленько изменился. Это непростая ситуация для всех. Кто бы что ни говорил – всегда об этом думаешь, размышляешь, как и что будет. Так что да – я изменился. Вроде бы такой же человек, а тревога постоянно с тобой присутствует.

– Ты стал меньше читать новости?

– Сначала, когда все только началось – читал каждый день. Потом перестал это делать, потому что с ума можно сойти.

– Баринов после Киргизии говорил, что ему тяжело концентрироваться на футболе на 100%.

— В Бишкеке все не думали о футболе на 100%. Разговоры тогда были только об одном – ситуации, которая тогда началась. У каждого в голове это сидело, влияло на игру с Киргизией. Потом со временем это как-то уходит. Но фон все равно остается.

– Страх был за это время?

– Конечно. И страх, и тревога – все это есть.

– Но по гимну сборной скучал?

– У меня вообще мечта была услышать его, именно стоя на поле. Я же в Бишкеке это впервые ощутил. Хотя, конечно, если бы это был чемпионат мира, были бы другие эмоции. Но все равно: играть за сборную – престиж, – сказал нападающий и сборной России.