ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью фаната на Украине. Письмо подписали Гинер и Акинфеев

ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика команды на Украине.

Фанат ЦСКА Максим Шманин погиб в зоне спецоперации на Украине.

«Профессиональный футбольный клуб ЦСКА глубоко скорбит в связи с гибелью нашего преданного болельщика Максима Шманина. Приносим искренние соболезнования родным и близким Максима. Выражаем искреннюю поддержку в этот трудный час», – сказано в письме ЦСКА, которое оказалось в распоряжении .

Письмо подписали президент ЦСКА Евгений Гинер и капитан команды .

Фото: t.me/sportrian