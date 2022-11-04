ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью фаната на Украине. Письмо подписали Гинер и Акинфеев

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ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика команды на Украине.

Фанат ЦСКА Максим Шманин погиб в зоне спецоперации на Украине.

«Профессиональный футбольный клуб ЦСКА глубоко скорбит в связи с гибелью нашего преданного болельщика Максима Шманина. Приносим искренние соболезнования родным и близким Максима. Выражаем искреннюю поддержку в этот трудный час», – сказано в письме ЦСКА, которое оказалось в распоряжении «Р-Спорт».

Письмо подписали президент ЦСКА Евгений Гинер и капитан команды Игорь Акинфеев.

Фото: t.me/sportrian

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