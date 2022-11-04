ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью фаната на Украине. Письмо подписали Гинер и Акинфеев
ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика команды на Украине.
Фанат ЦСКА Максим Шманин погиб в зоне спецоперации на Украине.
«Профессиональный футбольный клуб ЦСКА глубоко скорбит в связи с гибелью нашего преданного болельщика Максима Шманина. Приносим искренние соболезнования родным и близким Максима. Выражаем искреннюю поддержку в этот трудный час», – сказано в письме ЦСКА, которое оказалось в распоряжении «Р-Спорт».
Письмо подписали президент ЦСКА Евгений Гинер и капитан команды Игорь Акинфеев.
Фото: t.me/sportrian
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