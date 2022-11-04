Чаушич об Украине: «Если б Америка не влезала, ничего бы не произошло. Она всегда влезала в дела других стран, мне было семь лет, когда бомбили Белград»

Экс-игрок тульского высказался о ситуации на Украине.

«Меня в целом расстраивает, что в Европе опять военный конфликт. Я это прошел почти 30 лет назад, когда был маленьким. Я понимал, что происходит, потому что мне было семь лет, когда бомбили Белград. Мне жалко людей, которые сейчас страдают. Никогда не любил политику, пара человек в мире хотят все поменять, обычные люди не виноваты.

Я знаю, что все началось не сейчас, а в 2014 году. Уверен, что если бы Америка не влезала, то ничего бы не произошло уже тогда. Она всегда влезала в дела других стран, мы в Сербии тоже через это прошли. Думаю, сейчас этому наступит конец», – сказал Чаушич, сейчас выступающий за из Таиланда.