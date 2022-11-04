Футболистка ЦСКА о лучшей стране для жизни: «США. Ты свободен и можешь делать все, что тебе хочется»

Футболистка ЦСКА считает США лучшей страной для жизни.

– Ты первая африканская футболистка, которой удалось поиграть на пяти континентах. Давай составим рейтинг. Где лучший чемпионат?

– В США. Когда я играла за «Вашингтон Спирит», никогда не могла предугадать заранее, кто победит – каждый соперник был очень тяжелым. После всех матчей нужно было восстанавливаться, болело практически все тело.

– Где лучше всего жить?

– В США. Ты свободен и можешь делать все, что тебе хочется.

– Где лучшая еда?

– В Китае. На нашей базе всегда были свежие овощи, никакой заморозки, это вкусно. Плюс мне нравится острое.

– Где лучшие болельщики?

– Наверное, тоже в США. На наших играх было много людей и чувствовалась особенная поддержка. На стадионе было красиво – матчи проходили вечером, поэтому почти каждый раз мы любовались красивыми закатами.

После игр много фотографировались, играли с детьми, давали автографы. Мы развлекали болельщиков, а они нас, – сказала Франциска Ордега.