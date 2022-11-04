Футболистка сборной Англии Мид выступила против ЧМ в Катаре из-за ситуации с ЛГБТ в стране: «Мы живем в XXI веке. Ты любишь того, кого любишь»

Футболистка сборной Англии Бет Мид выступила против проведения чемпионата мира в Катаре.

Мид, которая состоит в отношениях со своей одноклубницей по «Арсеналу» Вивианной Мидемой, заявила, что запрет на гомосексуальность в Катаре «полностью противоположен тому, во что она верит и что уважает».

«Я не поддерживаю это. Разочаровывает тот факт, что нет уважения на многих уровнях, даже несмотря на то, что это футбол.

Хотя я и болею за ребят, которые будут играть там, но с той минуты, как стало известно о месте проведения, я подумала, что это не самая лучшая идея. Мы живем в XXI веке, и ты влюбляешься в того, в кого влюбляешься. Неважно, кто они», – сказала Бет в интервью BBC Radio 4

27-летняя футболистка выиграла «Золотую бутсу» и была названа игроком турнира на чемпионате Европы этого года.

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