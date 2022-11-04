Новым партнером Медведевой в шоу «Ледниковый период» станет актер Федор Федотов. Он – победитель прошлого сезона

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Новым партнером двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» станет актер Федор Федотов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Федотов в паре с Татьяной Волосожар одержал победу в прошлом сезоне телепроекта.

Ранее Медведева выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным, но в конце октября тот покинул проект, назвав причиной усталость и потерю интереса.

Съемки 8-го выпуска шоу с участием Медведевой и Федотова пройдут 5 ноября. 

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

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