Новым партнером Медведевой в шоу «Ледниковый период» станет актер Федор Федотов. Он – победитель прошлого сезона

Новым партнером двукратной чемпионки мира в шоу станет актер Федор Федотов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Федотов в паре с Татьяной Волосожар одержал победу в прошлом сезоне телепроекта.

Ранее Медведева выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным, но в конце октября тот покинул проект, назвав причиной усталость и потерю интереса.

Съемки 8-го выпуска шоу с участием Медведевой и Федотова пройдут 5 ноября.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов