1. «Урал» обыграл «Ростов» на выезде в первом матче 13-го тура Мир РПЛ – 2:1. Для команды Виктора Гончаренко это четвертая победа подряд, а у ростовчан 3 поражения в 4 последних матчах и 10 пропущенных голов. Несмотря на 10-й пенальти за 13 игр, «Ростов» остался очень недоволен судейством и обратится в ЭСК РФС.

2. Бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива». Александр Плутник подал в отставку. Здесь можно почитать о карьере Нагорных и его отстранении от Олимпиад.

3. НХЛ. «Тампа» обыграла «Коламбус» (5:2), у Сергачева и Наместникова по 2 передачи, Тарасов пропустил 5 шайб. «Виннипег» был сильнее «Рейнджерс» (4:1), Панарин продлил результативную серию до 3 матчей со старта сезона. Все результаты дня – здесь.

4. В КХЛ «Куньлунь» проиграл «Северстали» (3:5), «Автомобилист» победил «Ак Барс» (2:1 Б). Для команды Олега Знарка это пятое поражение подряд.

5. «Спартак» и Александр Селихов подписали контракт до 2025-го с опцией автоматического продления на год. Вратарь выступает за клуб с 2016 года.

6. Виктор Майгуров победил на выборах главы Союза биатлонистов России – он опередил Алексея Нуждова на 8 голосов.

7. Новости «Барселоны» перед класико. Каталонцы сыграют с «Реалом» в форме с логотипом Дрейка. Видимо, не знают о проклятии рэпера. Хави и Лапорта провели встречу. Приоритет «Барсы» – победа в Ла Лиге, ранее хотели выйти в 1/4 финала ЛЧ. Также на встрече главный тренер назвал травмы, плохое судейство и отсутствие лидерских качеств причинами неудач «Барсы» в ЛЧ и пообещал приложить все усилия для победы в Ла Лиге.

8. У «Реала» перед важнейшим матчем большая потеря – Куртуа пропустит класико, Лунин сыграет в воротах, сообщает Marca. Зато «Реалу» не нужны финансовые рычаги – «Мадрид» будет получать от Emirates до 80 млн евро за сезон по новому контракту с авиакомпанией.

9. Педри, Камавинга, Беллингем, Мусиала – в финальном списке из 20 номинантов на приз Golden Boy.

10. «Манчестер Сити» продлил контракт с Филом Фоденом до 2027 года. Хавбек находится в системе команды с девяти лет и уже выиграл 11 трофеев на клубном уровне.

11. Гари Линекер заявил, что знает 2 игроков-геев в АПЛ. Он призвал их к каминг-ауту во время чемпионата мира в Катаре.

12. Трансферные новости. Эшуорт должен подписать в «Спартак» трех новичков зимой – ему поставили такую задачу. «Реал» интересуется защитником «Баварии» Дэвисом. «ПСЖ» обещал Мбаппе подписать Левандовского, Шкриньяра и Бернарду летом. Никого из них не купили.

13. Андрей Разин дисквалифицирован на один матч за обсуждение судей. После этого главный тренер «Северстали» обратился к некоему Алексею: «Когда тебя выгонят, ты будешь сосать лапу. И когда будешь сглатывать, вспоминай меня».

14. Зенит» одержал уверенную победу над «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 92:71.

15. Все европейские ассоциации хоккея выступают против участия России в Кубке мира, заявили в Швеции: «Четко дали понять с европейской точки зрения, что не можем играть с ней».

16. Серебряный призер Олимпиады-2022 Юма Кагияма пропустит серию Гран-при по фигурному катанию из-за травмы.

Цитаты дня.

Карпин о поражении от «Урала»: «Судья сегодня ничего не видел. Трактовки правил всех сводят с ума»

Милохин об участии в «Ледниковом периоде»: «Инициатором был Авербух, бородатый мужичок. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать»

Дмитрий Носов о видео, на котором он якобы бьет сотрудника отеля: «Сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на Бали»

Лапорта про ЛЧ: «Барсе» не понравилось судейство. В игре с «Баварией» не дали пенальти, в Милане был скандал. Я поговорил с УЕФА»

Ольга Медведцева: «К нам в школу тренеру принесли повестку. У него ребенок – инвалид первой группы, сам не ходит. Предали огласке»

Андер Эррера: «Месси и Роналду – два лучших футболиста в истории, вероятно. Не надо их критиковать, мы должны поблагодарить их»

Генменеджер «Вашингтона» о позиции Овечкина по Украине: «Я не знаю, как он все это воспринимает. Он хочет быть верным России»