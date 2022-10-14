Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Автодор»
В пятницу, 14 октября, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23 санкт-петербургский «Зенит» примет саратовский «Автодор».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 3-0, МБА – 3-0, УНИКС – 3-0, Нижний Новгород – 2-1, Автодор – 1-1, Зенит – 1-1, Парма – 1-2, Самара – 1-2, Локомотив-Кубань – 1-2, Астана – 1-2, Енисей – 0-3, Минск – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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