Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Автодор»

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В пятницу, 14 октября, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23 санкт-петербургский «Зенит» примет саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Зенит – Автодор
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 3-0, МБА – 3-0, УНИКС – 3-0, Нижний Новгород – 2-1, Автодор – 1-1, Зенит – 1-1, Парма – 1-2, Самара – 1-2, Локомотив-Кубань – 1-2, Астана – 1-2, Енисей – 0-3, Минск – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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