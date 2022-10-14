Милохин об участии в «Ледниковом периоде»: «Инициатором был Авербух, бородатый мужичок. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать»

Двукратная чемпионка мира и блогер стали гостями передачи «Доброе утро» на Первом канале и рассказали об участии в новом сезоне «Ледникового периода».

Медведева: Это коллаборация и премьеры, и того, что уже было. Потому что сезон называется «Снова вместе», поэтому мы снова в паре катаемся. Всех карт раскрывать не будем, но будет очень интересно.

– А кто был инициатором того, чтобы вы снова работали вместе?

Милохин: Конечно же, Авербух. Бородатый взрослый мужичок вот этот. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать. Он обладает даром уговаривания. Я посмотрел ему в глаза и понял, что будет круто, если мы снова потанцуем.

– Он строгий тренер?

Милохин: Когда как. Когда ему нужно – он строгий. А так – спокойный, веселый дядечка. Мы с ним даже на «ты» разговариваем.

– Как-то Женя сказала, что если Даня сделает тройной аксель, то она уйдет в тиктокеры. Как продвигаются дела?

Медведева: Аксель продвигается, но тройной пока что не особо.

Милохин: Там одинарный вообще не получается. Очень страшно, я боюсь разбиться, честно. Не хочется пока ломать себе ни ног, ни рук. Ребята через это прошли, но их заставляли, их не спрашивали.

Медведева: Да никто нас не заставлял!

– У вас большая популярность, есть поклонники, но есть и хейтеры. Как к ним относитесь?

Милохин: К хейтерам? Есть веселые хейтеры, которые реально смешно подкалывают. Многие хейтеры лишь беспричинно хейтят. Они просто тебя ненавидят, завидуют тебе.

Медведева: Но есть очень умные люди, которые пишут острые комментарии, над которыми хочется посидеть и подумать. А иногда это просто смешно.

– Процесс тренировок крайне тяжелый. Сколько раз вы занимаетесь в неделю и сколько длится тренировка?

Медведева: У нас вчера была сложная тренировка. Хочу напомнить, что у нас есть еще своя работа, съемки. Вчера у меня был очень набитый день. Дане пришлось меня кормить, чаем поить, веселить и успокаивать. Бывают сложные тренировки, потому что мы на льду по 5-6 часов в сутки находимся и при этом еще параллельно своими делами занимаемся.

– У вас есть какая-то синергия, органичность.

Милохин: Если честно – да. Я обычно не хочу приезжать на тренировку. Но потом бам – и мне хорошо, мы танцуем, нам прикольно.

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