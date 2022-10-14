Милохин об участии в «Ледниковом периоде»: «Инициатором был Авербух, бородатый мужичок. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и блогер Даня Милохин стали гостями передачи «Доброе утро» на Первом канале и рассказали об участии в новом сезоне «Ледникового периода».
Медведева: Это коллаборация и премьеры, и того, что уже было. Потому что сезон называется «Снова вместе», поэтому мы снова в паре катаемся. Всех карт раскрывать не будем, но будет очень интересно.
– А кто был инициатором того, чтобы вы снова работали вместе?
Милохин: Конечно же, Авербух. Бородатый взрослый мужичок вот этот. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать. Он обладает даром уговаривания. Я посмотрел ему в глаза и понял, что будет круто, если мы снова потанцуем.
– Он строгий тренер?
Милохин: Когда как. Когда ему нужно – он строгий. А так – спокойный, веселый дядечка. Мы с ним даже на «ты» разговариваем.
– Как-то Женя сказала, что если Даня сделает тройной аксель, то она уйдет в тиктокеры. Как продвигаются дела?
Медведева: Аксель продвигается, но тройной пока что не особо.
Милохин: Там одинарный вообще не получается. Очень страшно, я боюсь разбиться, честно. Не хочется пока ломать себе ни ног, ни рук. Ребята через это прошли, но их заставляли, их не спрашивали.
Медведева: Да никто нас не заставлял!
– У вас большая популярность, есть поклонники, но есть и хейтеры. Как к ним относитесь?
Милохин: К хейтерам? Есть веселые хейтеры, которые реально смешно подкалывают. Многие хейтеры лишь беспричинно хейтят. Они просто тебя ненавидят, завидуют тебе.
Медведева: Но есть очень умные люди, которые пишут острые комментарии, над которыми хочется посидеть и подумать. А иногда это просто смешно.
– Процесс тренировок крайне тяжелый. Сколько раз вы занимаетесь в неделю и сколько длится тренировка?
Медведева: У нас вчера была сложная тренировка. Хочу напомнить, что у нас есть еще своя работа, съемки. Вчера у меня был очень набитый день. Дане пришлось меня кормить, чаем поить, веселить и успокаивать. Бывают сложные тренировки, потому что мы на льду по 5-6 часов в сутки находимся и при этом еще параллельно своими делами занимаемся.
– У вас есть какая-то синергия, органичность.
Милохин: Если честно – да. Я обычно не хочу приезжать на тренировку. Но потом бам – и мне хорошо, мы танцуем, нам прикольно.
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