НХЛ. «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Рейнджерс» – с «Виннипегом», «Каролина» против «Сан-Хосе»
«Тампа» сыграет с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Детройт» примет «Монреаль», «Виннипег» – «Рейнджерс», «Сан-Хосе» будет противостоять «Каролине».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.00, «Bell MTS Place»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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