НХЛ. «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Рейнджерс» – с «Виннипегом», «Каролина» против «Сан-Хосе»

Теги результаты Рейнджерс Монреаль Тампа-Бэй Каролина Детройт Коламбус Сан-Хосе НХЛ Виннипег Хоккей

«Тампа» сыграет с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Детройт» примет «Монреаль», «Виннипег»«Рейнджерс», «Сан-Хосе» будет противостоять «Каролине».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Монреаль
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Тампа-Бэй
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Рейнджерс
Дата проведения
15 октября, 03.00, «Bell MTS Place»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Каролина
Дата проведения
15 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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