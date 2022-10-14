Разин дисквалифицирован на один матч за обсуждение судей
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дисквалифицирован на один матч за обсуждение судей.
Специалист пропустит игру с «Куньлунем», которая состоится 14 октября.
«По окончании матча «Динамо» Москва – «Северсталь» главный тренер гостей Андрей Разин допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ.
В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Андрея Разина налагается одноматчевая дисквалификация», – говорится в заявлении КХЛ.
Отметим, что «Северсталь» оштрафована на 500 тысяч рублей за слова Разина о судействе.
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