Генменеджер «Вашингтона» о позиции Овечкина по Украине: «Я не знаю, как он все это воспринимает. Он хочет быть верным России»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов Политика Брайан Маклеллан Хоккей

Брайан Маклеллан высказался о позиции Александра Овечкина касательно ситуации на Украине.

«Я не знаю, как он все это воспринимает. Он хочет быть верным своей стране.

Я понимаю, что там происходит. У меня есть мнение… но я не знаю, как на это смотрят все российские игроки в целом.

Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов? Это наши ребята. Мы знаем их как личностей – ничего общего с чем-то политическим. Я просто думаю, что этим парням сложно иметь публичное мнение по этому поводу», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» в интервью The Athletic.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»

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