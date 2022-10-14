Генменеджер «Вашингтона» о позиции Овечкина по Украине: «Я не знаю, как он все это воспринимает. Он хочет быть верным России»
Брайан Маклеллан высказался о позиции Александра Овечкина касательно ситуации на Украине.
«Я не знаю, как он все это воспринимает. Он хочет быть верным своей стране.
Я понимаю, что там происходит. У меня есть мнение… но я не знаю, как на это смотрят все российские игроки в целом.
Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов? Это наши ребята. Мы знаем их как личностей – ничего общего с чем-то политическим. Я просто думаю, что этим парням сложно иметь публичное мнение по этому поводу», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» в интервью The Athletic.
Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»
Комментарии