Хави и провели встречу по поводу выступления команды в Лиге чемпионов.

дома сыграла вничью с «Интером» (3:3) в 4-м туре и практически лишилась шансов на выход в 1/8 финала. «Интер» выйдет в плей-офф ЛЧ, если обыграет чешскую «Викторию» в следующем туре. «Барса» уже не сможет опередить миланцев из-за результатов очных встреч.

Главный тренер каталонцев и президент провели встречу, на которой попробовали разобраться в случившемся, сообщает As.

Лапорта сказал Хави о том, что невыход из группы Лиги чемпионов второй год подряд станет большой неудачей как в спортивном плане, так и в экономическом.

Однако доверие к тренеру сохраняется. Президент успокоил Хави, сказав, что цели во что бы то ни стало выиграть Лигу чемпионов не было.

Если ранее у «Барсы» была цель выйти в 1/4 финала ЛЧ, то сейчас приоритет – победа в . Если к чемпионскому титулу в Испании по итогам сезона прибавится еще какой-нибудь трофей, это будет считаться успехом.

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