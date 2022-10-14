Хави назвал травмы, плохое судейство и отсутствие лидерских качеств причинами неудач «Барсы» в ЛЧ и пообещал Лапорте приложить все усилия для победы в Ла Лиге

Хави назвал причины неудач «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Сегодня главный тренер каталонцев и президент клуба Жоан Лапорта провели встречу. Доверие к тренеру сохраняется. Теперь приоритетная цель «Барсы» – победа в , ранее хотели выйти в 1/4 финала ЛЧ.

дома сыграла вничью с «Интером» (3:3) в 4-м туре и практически лишилась шансов на выход в 1/8 финала. «Интер» выйдет в плей-офф ЛЧ, если обыграет чешскую «Викторию» в следующем туре. «Барса» уже не сможет опередить миланцев из-за результатов очных встреч.

На встрече с Лапортой Хави назвал три причины неудачного выступления: травмы игроков, плохое судейство и отсутствие лидерских качеств у команды, сообщает As.

Потери Рональда Араухо и ослабили игру «Барсы» в обороне. Спорные решения в гостевых матчах с «Баварией» (0:2) и «Интером» (0:1) оказали влияние на результат.

Что касается недостатка лидерских качестве у команды, очевидно, Хави имел в виду слабую игру капитанов сине-гранатовых. Клуб работает над возможным уходом , , и .

Хави пообещал Лапорте приложить все усилия для победы в Ла Лиге.

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