Дмитрий Носов о видео, на котором он якобы бьет сотрудника отеля: «Сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на Бали»

Экс‑депутат Госдумы и бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо назвал провокацией от русофобов видеоролик в сети, на котором он якобы бьет сотрудника отеля на Бали.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором человек, похожий на Носова, агрессивно общается с сотрудником принадлежащего ему отеля. Источник сообщил, что работник отеля по распоряжению совладельца не стал открывать Носову сейф с деньгами и документами, из-за чего произошел конфликт, и Носов применил к сотруднику силу.

«Сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на острове Бали.

Да, я сэмоционировал и даже схватил негодяя, который являлся соучастником кражи моего байка, за грудки. При этом не зная, что это провокация, и все снимает скрытая камера.

Там не было женщин, это все было не публично. Не знаю, поступил ли бы любой русский человек на моем месте так же, это тема для дискуссии. Я готов ответить на все интересующие журналистов вопросы.

Что касается этой истории, то она очень простая. Мой партнер, который имеет большую долю, оказался ненавистником всего русского и откровенным русофобом. После событий 24 февраля он закрыл мою школу, распорядился убрать упоминание России отовсюду и уволил больше половины русского персонала, несогласного с его позицией.

Я противостоял этому, на фоне этого у нас начался конфликт. Самое интересное, что Сергей Козин, как зовут моего партнера, имеет польско‑украинские корни, но кормится за счет государственного бюджета и государственных подрядов, при этом яро ненавидит все русское. И вот как раз с этим нужно разбираться нашим органам.

Я полностью открыт для правоохранительных органов как России, так и Индонезии и готов доказать, что выдвинутые в данном материале обвинения являются абсолютной ложью», – сказал Носов.