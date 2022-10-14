«Барса» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом рэпера Дрейка

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На форме «Барселоны» в матче с «Реалом» будет логотип рэпера Дрейка.

Класико между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября в 9-м туре чемпионата Испании.

Каталонский клуб сообщил, что разместит логотип рэпера в рамках соглашения со Spotify, который является генеральным спонсором «Барсы».

На футболках игроков будет расположена сова – символ лейбла Дрейка.

«Одна из основных идей альянса «Барселоны» и Spotify – объединить футбол и музыку, чтобы привлечь новую аудиторию по всему миру», – говорится в сообщении испанского клуба.

Фото: fcbarcelona.com

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