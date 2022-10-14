«Барса» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом рэпера Дрейка
На форме «Барселоны» в матче с «Реалом» будет логотип рэпера Дрейка.
Класико между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября в 9-м туре чемпионата Испании.
Каталонский клуб сообщил, что разместит логотип рэпера в рамках соглашения со Spotify, который является генеральным спонсором «Барсы».
На футболках игроков будет расположена сова – символ лейбла Дрейка.
«Одна из основных идей альянса «Барселоны» и Spotify – объединить футбол и музыку, чтобы привлечь новую аудиторию по всему миру», – говорится в сообщении испанского клуба.
Фото: fcbarcelona.com
Бензема сфотографировался с Дрейком. Теперь его шансы на «Золотой мяч» сильно уменьшились
Проклятие Дрейка реально существует: от него пострадали Агуэро, Серена, Конор
Комментарии