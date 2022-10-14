«Ростов» обратится в ЭСК по судейству в матче с «Уралом»: «К нам предвзято относятся»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Евгений Турбин Николай Комличенко Алексей Рыскин ЭСК РФС Футбол

«Ростов» обратится в ЭСК РФС по итогу матча с «Уралом» (1:2).

Об этом сообщил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

– Будем обращаться в ЭСК из-за судейства матча с «Уралом». Да, к нам предвзято относятся. Мы знаем, какие рекомендации по нам дают на судейском комитете.

К примеру, предвзятое отношение к Комличенко. Чтобы не свистели на нем лишние фолы. Мы знаем, что там происходит, с какими заданиями они сюда приезжают.

– Как с этим бороться?

– Это вопрос к РФС, – сказал Рыскин.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе Евгением Турбиным.

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