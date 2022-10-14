«Ростов» обратится в ЭСК по судейству в матче с «Уралом»: «К нам предвзято относятся»
«Ростов» обратится в ЭСК РФС по итогу матча с «Уралом» (1:2).
Об этом сообщил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
– Будем обращаться в ЭСК из-за судейства матча с «Уралом». Да, к нам предвзято относятся. Мы знаем, какие рекомендации по нам дают на судейском комитете.
К примеру, предвзятое отношение к Комличенко. Чтобы не свистели на нем лишние фолы. Мы знаем, что там происходит, с какими заданиями они сюда приезжают.
– Как с этим бороться?
– Это вопрос к РФС, – сказал Рыскин.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе Евгением Турбиным.
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