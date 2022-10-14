Андер Эррера: «Месси и Роналду – два лучших футболиста в истории, вероятно. Не надо их критиковать, мы должны поблагодарить их»

назвал и лучшими футболистами в истории.

«Что касается Роналду, когда у тебя есть игрок, который в прошлом сезоне забил 24-25 голов, как можно говорить, что он не нужен команде?

Лучший бомбардир команды, один из лучших бомбардиров в Европе. Конечно, возможно, он не будет забивать по 50 голов каждый сезон, но он все еще борется, забивает, заботится о себе ежедневно. Это вызывает уважение.

Сейчас, наверное, нужно контролировать его в плане тренировок и игр. Нельзя заставлять его играть в каждом матче сезона, в ответственные моменты он будет в деле.

Есть одна вещь, которая не врет, – это статистика. Роналду всегда готов бороться, забивать, бегать, брать на себя ответственность за команду. Я считаю, что нет места для критики ни Криштиану, ни Лео.

Конечно, все будут говорить о них, потому что они, вероятно, два лучших игрока в истории футбола. Лично для меня было мечтой играть рядом с Месси, тренироваться с ним – мечта, ставшая реальностью.

После того, как я узнал Месси лично, реальность оказалась лучше ожиданий – он всегда старается помочь команде, уважает всех, он лучший игрок в истории, и вы видите, насколько он скромен.

Отлично, что Криштиану вернулся . Он забивает голы и вернулся в Манчестер, где все началось.

Иногда я вижу, как некоторые газеты или журналисты неуважительно относятся к этим двум легендам. Мы должны поблагодарить их за все, что они дали футболу.

За те класико, в которых они играли друг против друга. Мы должны поблагодарить их за то, что они сделали и что продолжают делать», – сказал экс-полузащитник и «МЮ».