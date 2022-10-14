Линекер заявил, что знает 2 игроков-геев в АПЛ. Он призвал их к каминг-ауту во время ЧМ в Катаре

сообщил, что знает 2 игроков-геев в .

Бывший футболист сборной Англии призвал их к каминг-ауту во время чемпионата мира в Катаре. В этой стране гомосексуализм является преступлением, и Линекер считает, что футболисты-геи могли бы послать сильный сигнал миру, открыто заявив о себе.

– Было бы здорово, если бы один из них или сразу два сделали каминг-аут во время чемпионата мира. Было бы потрясающе.

Я точно знаю, что некоторые были очень близки к каминг-ауту и размышляли об этом. Есть пара игроков, которых я знаю, но, конечно, не мне говорить, кто они.

– Почему игроки до сих пор не совершают каминг-аут?

– Страх. Страх перед неизвестностью, полагаю. Возможно, они беспокоятся о том, что могут подумать их одноклубники, хотя, скорее всего, те уже знают. Кажется безумием, что такая ситуация вообще существует, – сказал Линекер.