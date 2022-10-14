Карпин о поражении от «Урала»: «Судья сегодня ничего не видел. Трактовки правил всех сводят с ума»

остался недоволен судейством в матче 13‑го тура Мир с (1:2).

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с .

«Что касается заработанных пенальти, меня это радует. А все разговоры, что «Ростов» заработал столько‑то пенальти... Тогда скажите мне, какого из этих пенальти не было? ВАР все просматривает, и слава Богу, что он увидел этот пенальти, потому что судья не видел ничего сегодня.

Мы много пробили пенальти, но сколько еще не пробили! Больше раздражает, что трактовка правил судьями сводит с ума всех. Никто не понимает, когда рука, когда не рука, когда пенальти, когда не пенальти», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Ростов» пробил 10 пенальти за 13 матчей РПЛ – больше всех. До рекорда ЧР – 3 пенальти