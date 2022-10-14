Куртуа пропустит класико. Лунин сыграет в воротах «Реала» против «Барселоны»
Тибо Куртуа пропустит класико против «Барселоны».
Вратарь «Реала» не тренировался в общей группе в преддверии матча Ла Лиги.
В мадридском клубе окончательно решили консервативно подойти к восстановлению бельгийца от травмы и не форсировать его возвращение.
Напомним, 2 октября у голкипера мадридской команды был диагностирован ишиас – воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.
Таким образом, с первых минут класико место в воротах «Реала» займет Андрей Лунин.
Матч «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.
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