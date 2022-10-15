Наместников набрал первые очки за «Тампу» после возвращения. У него 2 передачи, 3 хита и «+2» за 12:55 с «Коламбусом»
Владислав Наместников сделал 2 голевые передачи в матче с «Коламбусом».
Россиянин помог «Тампе» обыграть «Блю Джекетс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард набрал свои первые очки в официальных играх после возвращения в команду в межсезонье.
Сегодня Наместников (12:55, 1:13 – в большинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 3 силовых приема и выиграл 33% вбрасываний (4 из 12).
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