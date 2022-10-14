Педри, Камавинга, Беллингем, Мусиала – в финальном списке номинантов на приз Golden Boy

Опубликован финальный список номинантов на приз Golden Boy-2022.

В списке претендентов на награду лучшему молодому игроку года в Европе от Tuttosport включены 20 футболистов.

В число номинантов попали: , (оба – ), ( ), Педри, , (все – ), Антониу Силва ( ), ( ), Деньян Ньонто ( ), Йошко Гвардиол ( ), , Матис Тель, Райан Гравенберх (все – ), Фабио Миретти ( ), ( ), («ПСЖ»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Никола Залевски («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Дестини Удоджи («Удинезе»).

На приз могут претендовать игроки не старше 21 года. В 2021 году награду получил полузащитник «Барселоны» Педри.