Педри, Камавинга, Беллингем, Мусиала – в финальном списке номинантов на приз Golden Boy
Опубликован финальный список номинантов на приз Golden Boy-2022.
В списке претендентов на награду лучшему молодому игроку года в Европе от Tuttosport включены 20 футболистов.
В число номинантов попали: Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба – «Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Педри, Ансу Фати, Гави (все – «Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Деньян Ньонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все – «Бавария»), Фабио Миретти («Ювентус»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Никола Залевски («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Дестини Удоджи («Удинезе»).
На приз могут претендовать игроки не старше 21 года. В 2021 году награду получил полузащитник «Барселоны» Педри.
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