«Реал» будет получать от Emirates до 80 млн евро за сезон. Контракт продлен до 2026 года

«Реал» и Emirates продлили договор о сотрудничестве.

Новое соглашение испанского клуба и авиакомпании из Объединенные Арабских Эмиратов рассчитано до 2026 года.

Как сообщает Marca со ссылкой на Sportico, сумма соглашения составляет около 70 миллионов евро за сезон, хотя она может увеличиться почти до 80 миллионов в год в зависимости от спортивных результатов команды.

Сотрудничество между сторонами началось в 2011 году. В 2013 году бренд Emirates стал генеральным спонсором .