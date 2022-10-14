«ПСЖ» обещал Мбаппе подписать Левандовского, Шкриньяра и Бернарду 

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«ПСЖ» обещал Килиану Мбаппе подписать трех игроков.

Речь идет о Роберте Левандовском, который летом перешел в «Барселону» из «Баварии», Милане Шкриньяре из «Интера» и Бернарду Силве из «Манчестер Сити».

По данным дурналиста Ромена Молины, такое обещание было дано французу в ходе переговоров о продлении контракта летом. Однако никого из перечисленных игроков «ПСЖ» не подписал. 

Устали от слухов и инсайдов про Мбаппе? Давайте разберем его игру  

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