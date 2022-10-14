«ПСЖ» обещал Мбаппе подписать Левандовского, Шкриньяра и Бернарду 

«ПСЖ» обещал подписать трех игроков.

Речь идет о , который летом перешел в «Барселону» из «Баварии», Милане Шкриньяре из и Бернарду Силве из .

По данным дурналиста Ромена Молины, такое обещание было дано французу в ходе переговоров о продлении контракта летом. Однако никого из перечисленных игроков не подписал.

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