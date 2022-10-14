Разин после дисквалификации: «Алексей, когда тебя выгонят, ты будешь сосать лапу. И когда будешь сглатывать, вспоминай меня»

Андрей Разин прокомментировал дисквалификацию за обсуждение судей.

«Сегодня узнал, что меня дисквалифицировали, [на клуб] наложили штраф в размере 500 тысяч. Поэтому хочу обратиться к журналистам.

Вы сами видите, что меня штрафуют за пресс-конференции, за послематчевые интервью, за публикации хронологии событий в социальных сетях. Поэтому не ждите от меня каких-то развернутых ответов. Все они будут теперь односложными. Куда деваться?

Социальные сети свои удалять не буду, потому что я там рассказываю много интересного и про команду, даю какие-то советы маленьким хоккеистам и их родителям, даю ответы на их вопросы. Смысла удалять все это нет. Повторюсь, теперь мои пресс-конференции будут неинтересными.

И еще, Алексей. Много Алексеев, но ты знаешь. Я работаю, и это всего лишь деньги. У меня есть интересная работа, я в нее вовлечен, и я думаю, что приношу пользу людям.

А ты, как это сказать помягче… Ходишь с подносом и подъедаешь за другими. Я-то денег еще заработаю, я в хоккее больше 40 лет. А вот когда тебя выгонят, ты будешь сосать лапу. И когда будешь сглатывать, вспоминай меня, пожалуйста», – сказал главный тренер «Северстали».