Директор «Ростова» о матче с «Уралом»: «Недоволен безобразным судейством. Судья убил «Ростов»
Спортивный директор «Ростова» раскритиковал работу арбитра Евгения Турбина в матче с «Уралом».
Встреча 13-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Урала» со счетом 2:1.
«Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате.
Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил «Ростов», – сказал Алексей Рыскин.
Комментарии