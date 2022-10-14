Директор «Ростова» о матче с «Уралом»: «Недоволен безобразным судейством. Судья убил «Ростов»

Теги Ростов судьи Урал Евгений Турбин Алексей Рыскин Футбол

Спортивный директор «Ростова» раскритиковал работу арбитра Евгения Турбина в матче с «Уралом».

Встреча 13-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Урала» со счетом 2:1.

«Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате.

Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил «Ростов», – сказал Алексей Рыскин.

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