Директор «Ростова» о матче с «Уралом»: «Недоволен безобразным судейством. Судья убил «Ростов»

Спортивный директор раскритиковал работу арбитра в матче с «Уралом».

Встреча 13-го тура Мир РПЛ завершилась победой со счетом 2:1.

«Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате.

Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил «Ростов», – сказал Алексей Рыскин.