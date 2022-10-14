«Ростов» пробил 10 пенальти за 13 матчей РПЛ – больше всех. До рекорда ЧР – 3 пенальти

«Ростов» пробил больше всех пенальти в этом сезоне Мир .

В пользу ростовского клуба назначили 11-метровый удар в матче 13-го тура с (1:1, перерыв). Роман Тугарев его реализовал.

, таким образом, пробил 10 пенальти в сезоне РПЛ, 8 из которых реализовали.

ЦСКА и «Сочи» делят второе место по пенальти в сезоне – по 6. Всего в лиге назначен 53 пенальти на данный момент.

Рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти делят «Краснодар» и «Крылья Советов» – по 13. «Быки» пробили столько в прошлом сезоне, самарцы – в 2004 году.