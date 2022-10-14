«Ростов» пробил 10 пенальти за 13 матчей РПЛ – больше всех. До рекорда ЧР – 3 пенальти
«Ростов» пробил больше всех пенальти в этом сезоне Мир РПЛ.
В пользу ростовского клуба назначили 11-метровый удар в матче 13-го тура с «Уралом» (1:1, перерыв). Роман Тугарев его реализовал.
«Ростов», таким образом, пробил 10 пенальти в сезоне РПЛ, 8 из которых реализовали.
ЦСКА и «Сочи» делят второе место по пенальти в сезоне – по 6. Всего в лиге назначен 53 пенальти на данный момент.
Рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти делят «Краснодар» и «Крылья Советов» – по 13. «Быки» пробили столько в прошлом сезоне, самарцы – в 2004 году.
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