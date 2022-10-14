Лапорта про ЛЧ: «Барсе» не понравилось судейство. В игре с «Баварией» не дали пенальти, в Милане был скандал. Я поговорил с УЕФА»

прокомментировал ничью с (3:3) в Лиге чемпионов.

«Думая о матче, я хочу поблагодарить болельщиков, которые знали, как будет трудно. У нас много травмированных. Я расстроен и зол, что мы не выиграли, несмотря на три забитых гола.

Сейчас, в Ла Лиге, мы должны изменить свой менталитет, нужно и дальше бороться за первое место. У нас есть команда и несколько отличных игроков, на которых возлагаются большие надежды.

Приоритетная цель – , групповой этап идет очень непросто, но я предпочитаю говорить, когда все закончится. Болельщики поддерживают меня. Это говорит о том, что «Барса» жива, и мы очень рады. Мы должны выиграть обе игры. Это не вопрос надежды.

Теперь надо сосредоточиться на Ла Лиге в целом, а не только на воскресном матче [против «Реала»]. У нас есть «Вильярреал» и «Атлетик». Тренер и его штаб сделали все, чтобы быть конкурентоспособными.

Мы попали в сложную группу, но против «Баварии» нам удалось добиться хорошего результата. Судья на ВАР не назначил пенальти в эпизоде с Дембеле, в Милане тоже был скандал. Нам не понравилось судейство, это очевидно, но если бы мы забили, нам было бы легче.

Я отреагировал так, как должен был, поговорил с , но назад дороги нет. В следующий раз нужно будет забить больше голов», – сказал президент «Барселоны».