В Швеции заявили, что все федерации Европы против участия России в Кубке мира: «Четко дали понять с европейской точки зрения, что не можем играть с ней»

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В Швеции заявили, что Европа не хочет видеть Россию на Кубке мира-2024.

НХЛ объявила о намерении возродить турнир и провести его в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Участие России в Кубке мира на данный момент находится под вопросом. 

Вице-председатель Федерации хоккея Швеции Петер Форсберг (тезка и однофамилец бывшего игрока НХЛ и сборной Швеции – прим. Sports.ru) сказал, что все европейские ассоциации выступают против участия России. 

«По нашему мнению, играть против России совершенно невозможно.

Мы четко дали понять с европейской точки зрения, что не можем играть против российской команды в нынешней ситуации», – приводит слова Форсберга Aftonbladet. 

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