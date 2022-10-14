Ольга Медведцева: «К нам в школу тренеру принесли повестку. У него ребенок – инвалид первой группы, сам не ходит. Предали огласке»

Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о своей работе в спортивной школе олимпийского резерва Красноярского края.

– Вы продолжаете руководить Академией биатлона в Красноярске?

– Накаркаете.

– Почему?

– Такая формулировка не всем нравится. В Красноярске я руководитель спортивной школы олимпийского резерва. Академия биатлона, если говорить простым языком, – это сборная края. Как раз они учредители нашей школы.

– Как успехи у красноярского биатлона? Сейчас на слуху пока только .

– Наташа в сборной команде уже много лет. Закрепилась и пошла дальше. Как раз рассвет пошел. Дай бог, чтобы все получилось у нее. У нас неплохие юноши и девушки. Достойную смену растим. Парни высокие, фактурные.

– Мне показалось, что после вашего выступления и красноярский биатлон немного просел. Согласны?

– Можно и так сказать. С 1996 года привозили медали с чемпионатов мира и Олимпийских игр. Женя (Устюгов) последний, кто выигрывал на Олимпиаде в 2014 году.

Наташа Гербулова побеждала на чемпионате Европы. на международном уровне зацепила медали. Просто она выбрала свой путь. Хотя я считаю, что до конца она себя не раскрыла. У нее дури столько, что могла бы составить конкуренцию всем.

Сейчас такое время, что мы отлучены от международного уровня. Но зато столько возможностей для маневра открывается. Действительно, придет время, когда на чемпионате России будут все по списку бежать: и члены сборной команды, и резерв. Думаю, что должно быть интересно.

Сейчас в сезон войдем, будет видно, как мы проживем. Дай бог, чтобы спорт не остановился в связи с текущими событиями.

– Вашим спортсменам повестки приходят?

– Вы думаете, что они особенные? Нет, конечно. Приносят. К нам в школу тренеру принесли повестку. У него действительно непростой случай: ребенок – инвалид первой группы.

Ребенок сам не ходит, они ее носят. Это очень тяжело. Предали огласке. Министерство спорта Красноярского края подключилось, – сказала Медведцева.