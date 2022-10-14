Виктор Майгуров победил на выборах главы Союза биатлонистов России – опередил Нуждова на 8 голосов
Виктор Майгуров одержал победу на выборах главы Союза биатлонистов России (СБР).
Голосование состоялось во время отчетно-выборной конференции организации в Москве. Соперником Майгурова был вице-президент СБР Алексей Нуждов.
Майгуров набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.
Выборы проводились повторно. Первый круг голосования прошел 23 июня, тогда ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 2/3 голосов.
Комментарии