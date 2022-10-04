ФФКР рекомендовала тренерам не вести переговоры о переходах с фигуристами других клубов и тренеров

Федерация фигурного катания России (ФФКР) выпустила рекомендации для тренеров в рамках нового этического кодекса.

Согласно разделу «Особенности профессиональной этики тренеров» (в частности, п. 2 ст. 2), тренер не должен вести переговоры со спортсменами других клубов или тренеров с предложением о переходе. Также это касается любых разговоров, которые могут быть истолкованы как предложение трансфера.

Также отмечается, что тренеры, к которым с просьбой о переходе обратился сам спортсмен, должны сообщить об этом действующему тренеру фигуриста – исходя из принципов коллегиальности, уважения и партнерства.

Полный список рекомендаций можно посмотреть здесь.

Рекомендации фигуристам в кодексе этики ФФКР: сохранять самообладание при проигрыше, воздерживаться от негативных оценок и не отвечать на гипотетические вопросы