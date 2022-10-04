КХЛ. «Салават» против «Авангарда», «Трактор» сыграет с «Металлургом», «Ак Барс» примет «Автомобилист»

примет «Автомобилист» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сибирь» сыграет с , – с , будет противостоять «Металлургу».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ