КХЛ. «Салават» против «Авангарда», «Трактор» сыграет с «Металлургом», «Ак Барс» примет «Автомобилист»

«Ак Барс» примет «Автомобилист» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Сибирь» сыграет с «Локомотивом», «Салават Юлаев» – с «Авангардом», «Трактор» будет противостоять «Металлургу».
- Дата проведения
- 4 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 4 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.