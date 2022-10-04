КХЛ. «Салават» против «Авангарда», «Трактор» сыграет с «Металлургом», «Ак Барс» примет «Автомобилист»

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«Ак Барс» примет «Автомобилист» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сибирь» сыграет с «Локомотивом», «Салават Юлаев» – с «Авангардом», «Трактор» будет противостоять «Металлургу». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Сочи
Дата проведения
4 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Локомотив
Дата проведения
4 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – Нефтехимик
Дата проведения
4 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Авангард
Дата проведения
4 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Металлург Мг
Дата проведения
4 октября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Северсталь
Дата проведения
4 октября, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Автомобилист
Дата проведения
4 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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