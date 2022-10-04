Олимпийский чемпион Турина-2006 Евгений Плющенко отреагировал на пост победителя Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити Алексея Ягудина, в котором тот выложил картинку со статистикой их личных встреч.

«Года идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика – вещь упрямая.

Фото номер 2: статистика от Алеши. Фото номер 1: статистика правильная.

И если уж пошла такая пьянка, Алеша, напомни мне, когда ты у меня два раза выиграл чемпионат России? Ты когда картинки выставляешь, фактчекинг-то практикуй ради приличия, если у тебя память такая короткая. Ну стыдно, честное слово, в твоих-то годах такую дешевую пыль людям в глаза пускать.

Великое разочарование в жизни и в себе, наверное, это жить прошлым. Бесконечно мериться прошлыми заслугами вместо того, чтобы работать и развивать дело своей жизни. Очень жаль мне тебя, Алеша.

Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может.

Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь». Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда!» – написал Плющенко.

Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует»

Ягудин в ответ Плющенко опубликовал картинку Sports.ru с их личными встречами: «Статистика может доказать что угодно, даже правду»