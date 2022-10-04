Депутат Кузнецов – ФСБ: «РФС отступает от свободного волеизъявления народов Крыма, создает условия для подрыва конституционного строя»

Опубликована часть обращения депутата Дмитрия Кузнецова в ФСБ из-за крымских клубов.

Как сообщалось ранее, член партии «Справедливая Россия – За правду», представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) направил директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову запрос о проведении проверки деятельности Российского футбольного союза.

отступает от свободного и добровольного волеизъявления народов Крыма, а также в целом от волеизъявления многонационального народа Российской Федерации, чем создает условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства, разжигая розни, квалифицирующиеся уголовным законодательством Российской Федерации», – сказано в обращении Кузнецова.