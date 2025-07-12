«Байер» купил хавбека сборной США Тилльмана за 35 млн евро

«Байер» подписал полузащитника сборной США.

Контракт с 23-летним Маликом Тилльманом рассчитан до 2030 года. Немецкий клуб заплатил ПСВ 35 млн евро отступных за хавбека, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Тилльман провел 26 матчей, отличившись 12 голами и 2 ассистами. На его счету 22 игры в составе сборной США.

Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь .