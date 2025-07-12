«Байер» купил хавбека сборной США Тилльмана за 35 млн евро
«Байер» подписал полузащитника сборной США.
Контракт с 23-летним Маликом Тилльманом рассчитан до 2030 года. Немецкий клуб заплатил ПСВ 35 млн евро отступных за хавбека, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Тилльман провел 26 матчей, отличившись 12 голами и 2 ассистами. На его счету 22 игры в составе сборной США.
Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Байера»
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