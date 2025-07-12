Агент Дзюбы о просроченном штрафе 4500 рублей за парковку: «Совсем скуден наш футбольный мир, если это вызывает ажиотаж. Почему подсчитали штрафы с 2019 года, а не с 2010-го?»
Агент Артема Дзюбы высказался об автомобильных штрафах форварда.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что нападающий «Акрона» просрочил штраф за нарушение правил парковки в размере 4,5 тысяч рублей.
«Если новость о штрафе в 4,5 тысяч рублей вызывает у коллег такой ажиотаж, то, видимо, совсем скуден наш футбольный мир в эти дни. Сегодня начинается сезон, пройдет матч за Суперкубок России.
Мне кажется, что журналистам лучше сконцентрироваться на этом прекрасном событии, а не на поиске штрафов в 4,5 тысяч рублей и раздувании из этого новости вселенского масштаба.
Читал, что посчитали штрафы с 2019 года, а почему не с 2010-го? Очевидно, что коллегам нечем заняться, дополнительные комментарии излишни», – сказал Леонид Гольдман.
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