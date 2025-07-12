Бэйл о Мбаппе: «В «Реале» от тебя всегда ждут побед, но Килиан выкладывался и забивал голы. Алонсо предстоит найти баланс»

Гарет Бэйл поделился мнением о Килиане Мбаппе.

«Килиан по-прежнему забивает и делает хорошие вещи, просто «Реал» в этом сезоне ничего не выиграл. А в «Реале» от тебя всегда ждут побед – так что все это непросто. Он выкладывается на поле, но, возможно, у него не так много моментов, как хотелось бы.

Хаби Алонсо предстоит найти нужный баланс: прессинговать, выжимать максимум, но при этом беречь энергию Килиана для решающих эпизодов. Это будет непросто. Я бы не хотел критиковать его и говорить, что сезон вышел неудачным.

Но, конечно, с его именем и уровнем ожиданий все всегда будут ждать большего», – сказал экс-полузащитник «Реала ».